Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Vamos declarar PCC, CV e milícias como organizações narcoterroristas, diz FLávio Bolsonaro

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 11:06:00 Editado em 18.06.2026, 11:17:12
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse nesta quinta-feira, 18, que pretende declarar organizações criminosas, como Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), mas também as milícias como organizações terroristas. A declaração foi feita pelo pré-candidato em evento de apresentação de um plano com 12 medidas para a área da segurança pública, chamado de "Brasil sem Medo", na capital paulista.

"Terrorista vai ser tratado como terrorista. Vamos declarar PCC, Comando Vermelho e milícias e todas as outras facções como organizações narcoterroristas. Eles serão perseguidas com força e inteligência para que os seus líderes sejam presos e os seus negócios ilícitos sejam asfixiados", disse Flávio Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo ele, para realizar esse combate é preciso cooperação intensa com outros poderes, mas também com o governo de outros países. Para Flávio, o atual presidente, Luis Inácio Lula da Silva (PT), "perdeu uma grande oportunidade" de fazer grandes acordos internacionais para fortalecer o combate ao crime no País e não fez isso por que é "incompetente ou cúmplice das organizações terroristas".

Conforme detalhou o senador, o plano também tem propostas para construir um melhor controle de fronteiras, a partir da criação de um "Sistema Nacional de Fronteiras". "Fuzis e drogas que abastecem 100% das facções, serão interceptados por terra, pelos portos e pelo espaço aéreo. Nós vamos desorganizar o crime organizado e asfixiar o crime física e financeiramente", comentou.

O evento de apresentação das propostas também contou com a participação do pré-candidato ao governo do Paraná Sérgio Moro e o pré-candidato ao Senado por São Paulo, Guilherme Derrite, ambos do PL. Segundo Flávio, os dois o ajudaram na elaboração do plano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Flávio tenta ampliar sua projeção junto ao eleitorado em um cenário em que as pesquisas de intenção de voto mais recentes apontam crescimento da vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A estratégia é explorar uma agenda positiva voltada à segurança pública, tema considerado uma das principais vulnerabilidades de Lula e da esquerda.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/ORGANIZAÇÕES NARCOTERRORISTAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV