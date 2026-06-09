'Vale tudo para salvar a democracia', diz Janones em evento do PT

Durante palestra do PT para anunciar o programa "Porta-Vozes do Lula", estratégia para cooptar militantes para entregar conteúdos pró-governo e contrários ao bolsonarismo a eleitores, o deputado federal André Janones (Rede-MG) afirmou na noite desta terça-feira, 9, que "antes dizia que valia quase tudo, mas hoje vale tudo para salvar a democracia".

Em sua fala no evento petista, realizado em Brasília e que contou com a participação do presidente do PT e coordenador-geral da campanha, Edinho Silva, Janones reconheceu o "baixo nível" da proposta, mas que acredita que "vale tudo para salvar a democracia".

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"Eu estou me lixando de falar que é de baixo nível. Eu sei o que está em jogo, o que está em jogo é a democracia do nosso País. Antes, eu dizia que valia quase tudo. Eu mudei o meu discurso nesses quatro anos. Hoje, vale tudo para salvar a democracia", disse Janones.

Janones diz que a estratégia consiste em mudar o tema que está sendo disseminado pela oposição, não corroborando com o assunto disseminado pela direita. Ao detalhar, ele disse que não consiste em espalhar mentiras: "Desviar o foco não é mentir não, é você contar uma outra história".

Janones lembrou da oportunidade, na campanha de 2022, em que impulsionou a notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderia nomear o ex-presidente Fernando Collor (sem partido) para um ministério.

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"Eu não vou entrar na defesa do Zé e dizer se é ou não. Eu mudei a pauta. Liguei para os meus assessores e mandei imprimir imagens do Bolsonaro com o Collor, colorido para parecer foto, e me entregaram em cinco minutos. Abri uma live, e falei: urgente, consegui aqui em exclusivo as fotos que comprovam a ligação do Bolsonaro com o Collor, e se o Bolsonaro for reeleito, ele poderá nomear o Collor ministro. Poderia mesmo, não tem nada que impedia. Ele estava com os direitos políticos dele ativos, então não era uma mentira", relatou Janones.

Na fala, Janones também disse que "razão não ganha eleição" e disse que Lula não será reeleito se apenas mostrar as entregas feitas pelo governo.

"Razão não ganha eleição, nunca ganhou e nunca ganhará. O Lula foi o que mais entregou, o que mais transformou o país, ele foi o que melhorou a renda das pessoas. Isso não ganha eleição", declarou Janones.

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A iniciativa "Porta-Vozes de Lula" consistirá em um site, onde apoiadores de Lula irão se cadastrar para participar de grupos virtuais para cumprir "missões", que consistem em difundir conteúdos pró-governo e contrários ao bolsonarismo.

Através de vídeos rápidos, cards, memes e "kits de mobilização", os integrantes da iniciativa vão distribuir conteúdos da pré-campanha, formação para atuação em redes sociais e formulação de respostas rápidas aos avanços da oposição na internet.

Em discurso, Edinho afirmou que a medida tem como objetivo "representar Lula nas redes sociais". Segundo o presidente do PT, os militantes devem estar em todos os espaços em que o presidente não consegue comparecer.

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"O presidente Lula não consegue estar em todas as centenas de obras que ele entregou, o presidente Lula não consegue estar em cada ponto onde tem um programa do governo Lula mudando a vida de comunidades e do povo brasileiro. Mas nós conseguimos estar", disse Edinho.

O único ministro do governo a discursar foi Guilherme Boulos, que chefia a Secretaria-Geral da Presidência. Ele admitiu a vantagem da direita no jogo político das redes sociais e disse que é preciso que a esquerda melhore o que chamou de "organização digital.

"As redes digitais, esse é um ponto em que eles ainda estão na nossa frente. É preciso ter humildade de reconhecer. Frequentemente, nos embates de rede, eles têm ganhado. É pelo algoritmo, big techs e eles têm mais grana? Tudo isso é verdade. Mas tem uma outra coisa, que às vezes a gente não fala, que é a organização digital", afirmou.