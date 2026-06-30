Valdemar: Michelle deixou PL Mulher para concentrar atividades em cuidar do nosso presidente

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro decidiu deixar o PL Mulher para cuidar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse ver com naturalidade a ampliação das divergências dentro do partido. As declarações foram divulgadas em nota nesta terça-feira, 30, após uma reunião de Valdemar e Michelle realizada em Brasília.

"O PL cresceu demais, e eu entendo que as divergências crescem também. É natural isso. Temos muitos líderes no partido e, por maiores que sejam as divergências, o que nos une é muito maior", diz a nota de Valdemar. "As indignações internas não serão maiores do que a indignação coletiva de ver o que esse governo faz com o nosso País: 80 milhões de brasileiros devendo é inadmissível! Grupos terroristas crescendo é inadmissível", continua.

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O presidente do PL prossegue: "Michelle passa por um momento difícil, sente de perto as injustiças e as angústias que o maior líder da história recente deste País vem passando. Michelle fez um excelente trabalho à frente do PL Mulher, mas, neste momento, decidiu deixar a presidência nacional do PL Mulher porque fez a opção de concentrar suas atividades em cuidar do nosso presidente. Temos que respeitar essa decisão".

Valdemar finaliza: "Somos o maior partido deste país e temos a missão de mudar esse governo e devolver o Brasil ao povo brasileiro".