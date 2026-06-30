Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Valdemar: Michelle deixou PL Mulher para concentrar atividades em cuidar do nosso presidente

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 21:39:00 Editado em 30.06.2026, 21:49:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, afirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro decidiu deixar o PL Mulher para cuidar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse ver com naturalidade a ampliação das divergências dentro do partido. As declarações foram divulgadas em nota nesta terça-feira, 30, após uma reunião de Valdemar e Michelle realizada em Brasília.

"O PL cresceu demais, e eu entendo que as divergências crescem também. É natural isso. Temos muitos líderes no partido e, por maiores que sejam as divergências, o que nos une é muito maior", diz a nota de Valdemar. "As indignações internas não serão maiores do que a indignação coletiva de ver o que esse governo faz com o nosso País: 80 milhões de brasileiros devendo é inadmissível! Grupos terroristas crescendo é inadmissível", continua.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente do PL prossegue: "Michelle passa por um momento difícil, sente de perto as injustiças e as angústias que o maior líder da história recente deste País vem passando. Michelle fez um excelente trabalho à frente do PL Mulher, mas, neste momento, decidiu deixar a presidência nacional do PL Mulher porque fez a opção de concentrar suas atividades em cuidar do nosso presidente. Temos que respeitar essa decisão".

Valdemar finaliza: "Somos o maior partido deste país e temos a missão de mudar esse governo e devolver o Brasil ao povo brasileiro".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Crise Flávio Bolsonaro michelle PL MULHER Valdemar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV