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Valdemar enviará documento para cada deputado decidir sobre presidência da Câmara, diz Sóstenes

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que o partido decidiu nesta quarta-feira, 11, fazer uma votação interna sobre a posição que deve adotar na eleição para a presidência da Câmara, que acontece em fevereiro de 2027. A estratégia foi definida durante uma reunião da bancada eleita para a próxima legislatura, em Brasília. Dos 121 eleitos, cerca de 94 participaram do encontro.

O processo será conduzido pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que enviará um documento individual a cada parlamentar. No documento, os deputados deverão votar sobre qual caminho a bancada deve adotar: integrar o bloco de apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) ou lançar um candidato próprio.

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"Como nós ainda não temos uma unanimidade na bancada, o presidente Valdemar sobrestou a decisão de hoje quarta-feira. Ele enviará um documento individual reservado para cada parlamentar poder fazer o seu voto individualmente e isso será apurado pelos presidentes regionais de cada Estado e depois anunciar a decisão da bancada. Logicamente não é uma decisão fácil para nenhuma bancada, mais difícil ainda para uma bancada de 121 deputados, dos quais 58 são de primeiro mandato, que ainda não entendem o funcionamento da casa", disse Sóstenes a jornalistas após a reunião.

Segundo o líder, o processo deve levar cerca de 15 dias. Questionado, Sóstenes também afirmou que, durante o encontro, a maioria das falas foram em defesa de um candidatura própria.

Motta já tem o apoio de 15 partidos. Somadas, essas legendas terão 361 deputados em 2027, número mais que suficiente para garantir o paraibano no comando da Câmara por mais dois anos.

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Para ser eleito em primeiro turno, o candidato mais votado precisa de metade mais um do total de votos (maioria absoluta), com o quórum mínimo de 257 votantes. Caso não obtenha a quantidade necessária, os dois mais votados disputam um segundo turno e vence aquele que obtiver maioria simples dos votos válidos.

Se lançar candidato próprio e perder as eleições, o PL pode ficar isolado na Câmara, sem espaços na Mesa Diretora ou nas presidências das principais comissões.

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CÂMARA/PRESIDÊNCIA/CANDIDATOS/PL/DECISÃO/SÓSTENES
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