Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, afirmou que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) não tem a idade mínima para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. Ele publicou uma nota sobre o tema na rede social X nesta quarta-feira, 18, após fala ao jornal O Globo.

Em entrevista ao jornal, Valdemar afirmou que a candidatura de Nikolas seria "Loucura" e completou: "O presidente da Câmara precisa ter no mínimo 35 anos, porque está na linha sucessória (do presidente da República)".

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Na postagem, ele explicou que a afirmação se referia exclusivamente à regra para a liderança da Câmara. "Por integrar a linha sucessória da presidência da República, depois do presidente e do vice-presidente, o cargo exige a idade mínima de 35 anos, conforme estabelece a Constituição Federal. Nikolas tem 30 anos".

O presidente da partido também afirma saber que o deputado é "um dos quadros mais preparados e promissores do PL". Valdemar finaliza a nota reafirmando a importância de Nikolas Ferreira para a sigla, e diz que o parlamentar "sabe da confiança e respeito" depositados em seu trabalho.

Em entrevista a uma rádio mineira nesta segunda-feira, 16, Nikolas ameaçou sair do PL caso o partido declare apoio à reeleição de Hugo Motta, mas disse que sua própria candidatura teria pouca probabilidade ganhar.

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No plenário da Câmara nesta terça-feira, 17, o deputado se pronunciou sobre a presidência da Câmara e apoiou que a sigla lance uma candidatura. Ele defende que o partido deve se manter como oposição à Motta, apoiado pelo presidente Lula, mesmo que precise "pagar o preço". Posteriormente, publicou um vídeo do momento nas redes sociais.

Em fevereiro de 2027, a Câmara dos Deputados elege o novo presidente da casa. Para a eleição, o candidato deve ter maioria absoluta dos votos, ou seja, metade mais um, com quórum mínimo de 257 votantes.

Se nenhum dos candidatos vencer, é realizado um segundo turno, no qual é eleito quem receber mais votos.

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O Partido Liberal (PL) tem a maior bancada da casa, com 121 deputados federais, e é uma siglas que não declarou apoio à reeleição a Hugo Motta, atual presidente da Câmara.