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Ursula von der Leyen parabeniza Lula pela vitória e vê parceria com o Brasil 'florescer'

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, parabenizou nesta segunda-feira, 26, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela vitória nas eleições no Brasil.

"Parabéns ao meu amigo, Lula, pela sua vitória", disse von der Leyen, no X. "A democracia e o multilateralismo venceram no Brasil. A parceria da Europa com o Brasil está florescendo. Permaneceremos ao seu lado nos anos vindouros. Juntos, continuaremos trabalhando por um comercio livre e aberto, uma ordem global baseada em regras e fortes ambições pelo clima."

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/REPERCUSSÃO/UE/URSULA VON DER LEYEN
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