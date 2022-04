Da Redação

União Brasil oficializa pré-candidatura de Luciano Bivar

Nesta quinta-feira (14), a União Brasil anunciou oficialmente a pré-candidatura do deputado federal Luciano Bivar, de Pernambuco, ao Planalto. De acordo com o comunicado, a aprovação da indicação do nome para concorrer à presidência do Brasil foi unanime.

O União Brasil informou ainda que “conforme combinado previamente, se reunirá com os demais partidos que compartilham os mesmos ideais e projetos em busca de um nome de consenso” da chamada terceira via.



Para facilitar esse diálogo, ainda segundo o União, Bivar se afastará da mesa de negociações e deixará essa tarefa ao vice-presidente nacional, Antônio de Rueda, do líder na Câmara, Elmar Nascimento (BA), e do líder no Senado, Davi Alcolumbre (AP).

Na terça (13), deputado federal Elmar Nascimento (BA) havia defendido o nome de Bivar como candidato à presidência da República.

Sergio Moro, que recém ingressou no partido e era pré-candidato à presidência, não foi citado no comunicado.