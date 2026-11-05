Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

União Brasil oficializa apoio à reeleição de Hugo Motta na presidência da Câmara

Escrito por Lóren Souza (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O União Brasil oficializou na quarta-feira, 4, apoio à reeleição do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara dos Deputados. O partido é a terceira maior bancada da Casa, com 46 deputados eleitos. Ao todo, Motta tem 15 partidos favoráveis à sua recondução ao cargo.

A declaração foi feita pelo líder da legenda na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA), em evento com deputados eleitos do partido em Brasília. "Nosso campo político está aqui nas ideias que o Hugo representa. Pode contar com o nosso time do União Brasil. Eu fico muito satisfeito de poder renovar essa sua presidência", disse Pedro Lucas a Motta, que foi convidado para a cerimônia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidente do partido, Antônio Rueda, também estava presente no evento.

O partido já tinha declarado apoio a Motta anteriormente em uma nota conjunta assinada por representantes do PP, do PSD, do Republicanos, do MDB, do PSDB-Cidadania, do Solidariedade-PRD e do Podemos e reforçou o compromisso com o novo comunicado.

Motta está na presidência da Câmara desde 2025 e busca retomar o cargo no início do próximo ano. Considerando o União Brasil, ele já conta com 15 partidos favoráveis à sua reeleição. Entre as siglas estão também PSB e PDT, que anunciaram apoio conjunto, PT, PV, PCdoB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CÂMARA/PRESIDÊNCIA/SUCESSÃO/HUGO MOTTA/UNIÃO BRASIL/APOIO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV