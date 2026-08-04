União Brasil anuncia neutralidade na eleição presidencial

O União Brasil anunciou nesta terça-feira, 4, que adotará a neutralidade na eleição presidencial. A posição foi definida na convenção nacional do partido, realizada esta tarde. Com a decisão, a federação que o partido forma com o PP, a União Progressista, liberou seus candidatos a apoiarem "os presidenciáveis que melhor se ajustem às articulações regionais e locais".

"Tenho consciência do peso político que a Federação União Progressista tem nacionalmente e que temos nomes extremamente preparados para todos os cargos. A posição que estamos adotando reflete a nossa maturidade política", afirmou o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, em nota divulgada após a convenção.

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A definição pela neutralidade é mais um revés para o senador Flávio Bolsonaro (PL), que buscava atrair os partidos do Centrão para sua coligação ao Palácio do Planalto. Além do União Brasil e do PP, o Republicanos também anunciou sua neutralidade na disputa nesta terça-feira. Conforme informou o Broadcast Político, o Podemos deve seguir o mesmo caminho.