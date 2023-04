Um dia após aposentadoria, Lewandowski reativa carteira da OAB

Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um dia após sua aposentadoria como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski reativou sua carteira da Ordem Nacional dos Advogados (OAB), com o mesmo número do registro inicial. Ele já está montando um escritório na zona central de Brasília para retornar à advocacia.

continua após publicidade .

Lewandowski recebeu o documento nesta quarta-feira, 12, do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. Na ocasião, afirmou que retorna à advocacia tal como entrou: "Sempre pronto a defender valores e princípios, especialmente o valor maior da Constituição".

"Eu me sinto como se estivesse retornando à minha casa. E eu me sinto muito reconfortado, muito honrado de poder voltar agora para a minha casa que eu jamais deixei", afirmou o ministro aposentado.

continua após publicidade .

A Constituição estabelece uma quarentena de três anos para os magistrados aposentados exercerem a advocacia nos tribunais onde atuaram. Com exceção do STF, portanto, Lewandowski poderá advogar livremente.