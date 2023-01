"Um bosta", afirma Carlos Bolsonaro após pronunciamento de Mourão

Da Redação

O vereador do Rio de Janeiro partiu para ataque após o pronunciamento de Mourão

Sem mencionar o general Hamilton Mourão, o vereador do Rio de Janeiro e filho de Jair Bolsonaro escreveu em uma rede social logo depois do pronunciamento do então presidente em exercício na televisão.

Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta! — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) January 1, 2023

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também filho de Jair Bolsonaro, ironizou no Twitter ao postar um emoji de cocô.

A cada momento crítico que exige confiança no líder que nos conduziu até este momento, mais máscaras caem.



Meu conselho aos mais jovens: não deixe que o ego e a ambição por poder te ceguem. Se isto ocorrer vc jamais será líder, pois para ser um é inerente que saiba ser liderado. pic.twitter.com/c4SrzjmCDB — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 1, 2023

