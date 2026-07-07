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Uczai: se até semana que vem Alcolumbre não avançar com 6x1, vamos elegê-lo como inimigo

Escrito por Victor Ohana e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 17:05:00 Editado em 07.07.2026, 17:12:12
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O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), afirmou que o partido vai eleger como "inimigo" o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), caso o fim da escala 6x1 não avance até a semana que vem. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 7, em conversa com jornalistas no Congresso Nacional.

"Nesta semana, nós vamos dar uma trégua para o Davi Alcolumbre, para ele mandar (a PEC) para a Comissão de Constituição e Justiça. Se até a semana que vem ele não encaminhar para a Comissão de (Constituição e) Justiça, nós vamos elegê-lo como inimigo também", declarou Uczai.

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O petista acrescentou: "Inimigo dos trabalhadores e da pauta". A PEC da escala 6x1 já foi aprovada pela Câmara e está há um mês parada no Senado.

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6X1/JORNADA/PEC/SENADO/ALCOLUMBRE/UCZAI/PRESSÃO
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