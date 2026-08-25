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Tudo que for cortado em despesa será investido em infraestrutura, diz Renan Santos

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a AE, e Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) afirmou nesta terça-feira, 25, que pretende direcionar para investimentos em infraestrutura os recursos obtidos com cortes de despesas obrigatórias do governo federal. A declaração foi feita durante o Abdib Fórum Eleições 2026, em São Paulo.

Segundo Renan, o País precisa passar por uma ampla reforma fiscal para abrir espaço no Orçamento para investimentos. O candidato defendeu a redução de gastos obrigatórios, vinculações e restrições que, segundo ele, limitam a capacidade de investimento público. "Tudo o que for cortado, do ponto de vista das despesas obrigatórias, será investido em infraestrutura", afirmou.

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Renan disse ainda que parte dos cortes deverá ser destinada à geração de superávit, enquanto a redução das despesas obrigatórias abriria espaço para investimentos em áreas como estradas, vias e portos. "Precisamos de uma intensa reforma fiscal para o Brasil, para que a gente tenha espaço para investimentos", disse.

O candidato afirmou que o investimento em infraestrutura é necessário para reduzir o custo Brasil e avaliou que o País enfrenta dificuldades até mesmo para conservar a estrutura existente. Segundo Renan, uma expansão dos investimentos no setor é necessária para evitar que o Brasil perca espaço nas cadeias globais de produção.

Renan também defendeu a ampliação dos investimentos em geração de energia. "Vamos ter que investir pesado em energia eólica e energia solar", afirmou.

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O Abdib Fórum Eleições 2026 é realizado em São Paulo durante toda esta terça-feira, 25. Também participam o executivo Luiz Felipe Trevisan, representante de Flávio Bolsonaro (PL), o candidato Ronaldo Caiado (PSD) e o candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), representando Luiz Inácio Lula da Silva (PT). À tarde, participam os candidatos ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

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