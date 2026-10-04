TSE/Nunes Marques: houve pouquíssimas ocorrências, uma árvore caída e duas cidades sem energia

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo que houve, até o momento, "pouquíssimas" intercorrências nas eleições. Ele cumprimentou jornalistas e fez uma breve fala ao visitar a área de imprensa do Centro de Divulgação das Eleições (CDE) na sede da Corte, na capital federal.

"Pouquíssimas intercorrências. Uma árvore caída. Duas cidades sem energia, mas nossas baterias funcionando bem. Todos os setores do tribunal estão funcionando e todo o trabalho preventivo que foi feito dando resultado", declarou, dizendo que deve voltar a falar com a imprensa em coletiva por volta das 13h30.