Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

TSE/Nunes Marques: houve pouquíssimas ocorrências, uma árvore caída e duas cidades sem energia

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo que houve, até o momento, "pouquíssimas" intercorrências nas eleições. Ele cumprimentou jornalistas e fez uma breve fala ao visitar a área de imprensa do Centro de Divulgação das Eleições (CDE) na sede da Corte, na capital federal.

"Pouquíssimas intercorrências. Uma árvore caída. Duas cidades sem energia, mas nossas baterias funcionando bem. Todos os setores do tribunal estão funcionando e todo o trabalho preventivo que foi feito dando resultado", declarou, dizendo que deve voltar a falar com a imprensa em coletiva por volta das 13h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 ocorrências TSE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV