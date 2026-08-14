TSE suspende sistema eleitoral após filiação indevida de Flávio Bolsonaro ao Missão
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu nesta quinta-feira, 13, o processamento de novas filiações partidárias no sistema Filia após o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecer vinculado ao Partido Missão, o que impediu, inicialmente, o registro de sua candidatura à Presidência da República.
A alteração levou o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, a determinar a apuração do caso. A pedido do Partido Liberal, o ministro também ordenou o restabelecimento da filiação de Flávio Bolsonaro ao PL e determinou a retirada do vínculo com o Missão de seu histórico partidário.
A filiação ao PL já foi novamente registrada no sistema da Justiça Eleitoral, regularizando a situação do candidato antes do fim do prazo para o registro das candidaturas, que se encerra neste sábado, 15.
De acordo com o TSE, a suspensão do processamento de novas filiações foi adotada como medida de segurança para impedir novas alterações indevidas enquanto o caso é investigado. O tribunal ressaltou que a interrupção não provoca prejuízo aos partidos ou candidatos, já que o prazo legal de filiação partidária para os postulantes a cargos nas eleições deste ano terminou em 4 de abril.
A apuração também identificou uma tentativa de alteração na filiação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o tribunal, porém, a mudança não chegou a ser efetivada.
O TSE informou que determinou a investigação de possíveis tentativas de burla envolvendo nomes de outros candidatos à Presidência. Com as medidas adotadas, a Corte afirma que as situações de Flávio Bolsonaro e Lula estão regularizadas.
O sistema Filia continua recebendo solicitações e deverá voltar a processar novas filiações após a conclusão das verificações.