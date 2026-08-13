Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

TSE suspende análise de ampliação do fundo eleitoral do PT e trava repasse a legendas

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu o julgamento de uma ação do PT que pede a ampliação do seu fundo eleitoral em R$ 5 milhões para a campanha de 2026. A falta de definição sobre o tema trava o repasse de 48% do fundo para todas as legendas, já que a decisão afetará a fatia à qual cada uma delas terá direito.

A lei eleitoral estabelece que 48% do fundo para financiamento das campanhas deve ser repartido de acordo com o número de deputados eleitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O julgamento começou nesta quinta-feira, 13, com o voto do relator, Kassio Nunes Marques, contra o pedido do PT. Em seguida, a ministra Estela Aranha pediu vista.

"Enquanto não concluirmos este julgamento, não será distribuído absolutamente nada de 48% para nenhum dos partidos, porque essa decisão pode impactar nos demais. Não estamos tratando de só um partido, estamos tratando de todos os partidos", destacou Nunes Marques após a suspensão do julgamento. "Há uma necessidade (de decidir) porque eu não sei como distribuir hoje", afirmou.

O PT acionou o TSE para alterar o cálculo da distribuição dos valores do fundo eleitoral após a cassação do mandato do deputado Paulão (PT-AL). Ele perdeu o mandato com uma decisão do TSE que determinou a retotalização dos resultados das eleições para deputado federal em Alagoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A legenda sustenta que o cálculo foi feito com base nas 68 cadeiras do partido na Câmara dos Deputados. Para o PT, devem ser considerados os 69 representantes eleitos em 2022.

O valor total do fundo eleitoral para as eleições de outubro é R$ 4,9 bilhões. A participação do PT nesse montante é de R$ 615,4 milhões. Se o TSE revisar o valor, o PT terá direito a uma parcela de R$ 620 milhões do fundo. O PL tem direito à maior parcela, de R$ 881,7 milhões.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ampliação análise Fundo eleitoral PT suspensão TSE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV