TSE registra cerca de 180 mil justificativas de ausência no 2º turno até 9h

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou, até as 9h deste domingo, 27, 180.954 justificativas de ausência de eleitores neste segundo turno de votação.

Segundo o TSE, até as 7h30, foram 14.224 justificativas no exterior. Os eleitores de cidades que realizam segundo turno neste domingo e não se encontram em seus domicílios eleitorais têm até as 17h para realizar a justificativa pelo aplicativo e-Título. Também é possível alegar a ausência nos postos de justificativa.

Neste domingo, 51 municípios, que reúnem quase 34 milhões de eleitores, realizam o segundo turno das eleições para definir quem será o prefeito ou prefeita nos próximos quatro anos.