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POLÍTICA

TSE: Nunes Marques acompanha abertura de sua seção eleitoral em Brasília

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, acompanhou nesta manhã a abertura de sua seção eleitoral em Brasília (DF). Ele esteve presente no ato de emissão da chamada zerésima, primeiro relatório emitido pela urna no dia da eleição.

O documento comprova, antes do início oficial da votação, que não há votos registrados para nenhum candidato naquele dispositivo. Ontem, em pronunciamento de rádio e TV à noite, Nunes Marques recomendou que o eleitorado confira o local de votação com antecedência.

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Ele também lembrou que é proibido levar aparelhos eletrônicos, inclusive celulares, para a cabine de votação. O presidente do TSE pediu atenção às mensagens recebidas e compartilhadas, especialmente na reta final da campanha.

A eleição de 2026 foi marcada por uma série de medidas judiciais contra informações falsas, especialmente publicações nas redes sociais.

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eleições 2026 NUNES MARQUES segundo turno TSE VOTAÇÃO
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