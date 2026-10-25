TSE: Nunes Marques acompanha abertura de sua seção eleitoral em Brasília
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, acompanhou nesta manhã a abertura de sua seção eleitoral em Brasília (DF). Ele esteve presente no ato de emissão da chamada zerésima, primeiro relatório emitido pela urna no dia da eleição.
O documento comprova, antes do início oficial da votação, que não há votos registrados para nenhum candidato naquele dispositivo. Ontem, em pronunciamento de rádio e TV à noite, Nunes Marques recomendou que o eleitorado confira o local de votação com antecedência.
Ele também lembrou que é proibido levar aparelhos eletrônicos, inclusive celulares, para a cabine de votação. O presidente do TSE pediu atenção às mensagens recebidas e compartilhadas, especialmente na reta final da campanha.
A eleição de 2026 foi marcada por uma série de medidas judiciais contra informações falsas, especialmente publicações nas redes sociais.