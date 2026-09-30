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TSE: Mendonça vota para confirmar decisão que manda derrubar posts sobre N. S. Aparecida

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou para confirmar a decisão que determinou a derrubada de 1.125 publicações em redes sociais que faziam associação falsa de apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, a um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora de Aparecida o título de padroeira do Brasil.

Ele foi o único a votar até o momento em sessão virtual convocada pelo presidente do TSE, Kássio Nunes Marques. O julgamento vai até 23h59.

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Após a decisão de Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino atendeu a um pedido do humorista Antonio Tabet e liberou as postagens que associam Flávio ao boato. Depois, o ministro do STF Luiz Fux derrubou a decisão de Dino, restabelecendo os efeitos da liminar de Mendonça.

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