TSE manda excluir posts que atribuem a Lula fala sobre acabar com cristianismo

A ministra Maria Cláudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta quarta-feira, 12, a remoção das redes sociais, sob pena de multa de R$ 10 mil, de conteúdos que acusam falsamente presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de dizer que venceria as eleições "com ajuda do pai Xangô" e que iria acabar com o cristianismo.

As afirmações foram reproduzidas como se tivessem sido publicadas por Lula no Twitter - o que não aconteceu. Agências de checagem confirmaram que se trata de um tuíte falso.

A campanha do petista argumentou que apoiadores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) insistem que Lula compactua com uma alegada perseguição aos cristãos. Na última segunda-feira, 10, o TSE já havia mandado apagar das redes um vídeo em que o deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) diz que Lula fecharia igrejas. Na semana passada, o tribunal também determinou a remoção de conteúdos que associam o petista ao satanismo.

"Os representados, ao que tudo indica, estão compartilhando um tuíte montado, fraudulento, jamais postado pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em claríssima e gravíssima situação configuradora de desinformação, a impor imediata atuação corretiva desta Justiça Eleitoral", escreveu a ministra na decisão.