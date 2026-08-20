TSE libera Marcelo Crivella para concorrer nas eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta quinta-feira, 20, suspender a inelegibilidade de Marcelo Crivella (Republicanos). A decisão libera o ex-prefeito do Rio de Janeiro para concorrer ao Senado Federal. O candidato estava inelegível por abuso de poder político e econômico.

A decisão foi tomada por 4 votos a 3 no plenário virtual do TSE, que referendou a liminar concedida em junho pelo relator do processo, ministro André Mendonça.

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Votaram para manter Crivella elegível, além do próprio relator, os ministros Dias Toffoli, Antonio Carlos Ferreira e o presidente da Corte, Kassio Nunes Marques, cujo voto era aguardado como definidor do resultado. O julgamento estava, até então, empatado.

Ficaram vencidos os ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Estela Aranha e Floriano de Azevedo Marques, que defendiam a derrubada da liminar e o restabelecimento da inelegibilidade do ex-prefeito do Rio.

Crivella havia sido declarado inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que, por maioria, manteve sentença de primeira instância reconhecendo abuso de poder político e econômico.

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A condenação teve origem em investigação, que apontou a existência de um esquema apelidado de "QG da Propina", supostamente estruturado dentro da Prefeitura do Rio para furar a ordem cronológica de pagamentos a empresas e favorecer contratações administrativas.

Segundo o acórdão regional, esse esquema teria sido usado para quitar dívidas de campanha assumidas em 2016, mas produziria efeitos também sobre a eleição municipal de 2020. Isso levou os desembargadores a fixar a pena de inelegibilidade por oito anos e a considerar que Crivella tinha conhecimento e anuência das condutas imputadas.

Ao conceder a liminar, Mendonça argumentou que o voto vencido no TRE-RJ não contestou os fatos apurados, mas divergiu apenas na conclusão jurídica, ao entender que as irregularidades estariam ligadas ao pleito de 2016, e não ao de 2020. Para o ministro, isso justifica um novo exame do caso pelo TSE.

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Ele também citou decisões recentes na ação penal paralela, baseada nas mesmas provas, nas quais houve votos pela rejeição da denúncia contra Crivella, e considerou que a proximidade das convenções partidárias e do prazo de registro de candidaturas tornava urgente a decisão, sob risco de a inelegibilidade inviabilizar a candidatura antes mesmo do julgamento final do recurso.