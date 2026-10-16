Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

TSE estabelece novas regras para vincular canais de WhatsApp a campanhas eleitorais

Escrito por Lóren Souza (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta sexta-feira, 16, novas normas para regularizar o uso de canais de WhatsApp em campanhas políticas. As definições foram aprovadas de forma unânime pela Corte.

As novas determinações alteram a Resolução n. 23.610/2019/TSE, que versa sobre propaganda eleitoral. A ela, são acrescentados critérios que definem a vinculação desses canais a campanhas eleitorais, além de atribuir o dever de zelar pela legalidade dos conteúdos e das informações difundidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A proposta, apresentada pelo ministro relator André Mendonça, foi elaborada em conjunto por todos os ministros titulares da Corte.

A associação dos canais às campanhas fica definida por critérios não cumulativos relacionados à recomendação, colaboração ou controle por parte das próprias campanhas.

Entre eles, estão o uso de recursos da campanha, do partido ou da federação do candidato, e a utilização de suporte material, tecnológico ou de recursos humanos cedidos pelas campanhas. Além disso, a divulgação do link para o canal em perfis oficiais da campanha, bem como o direcionamento dos seguidores do canal para perfis oficiais da campanha e a orientação da campanha a respeito dos conteúdos publicados nos canais também estão estabelecidos como parâmetros para vincular canais às campanhas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A resolução afirma ainda que os canais enquadrados nessas determinações devem ser comunicados à Justiça Eleitoral para registro. O canal fica submetido, portanto, às mesmas regras e condutas estabelecidas pela legislação para a natureza e para a forma de divulgação de conteúdos.

O texto diz ainda as características não vinculantes de um canal a uma campanha:

- Canais de iniciativa pessoal que manifestem apoio político.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Menção ou recomendação isolada por candidatos em entrevistas, debate ou outra manifestação pública.

Participação eventual de candidato em conteúdo produzido a convite do administrador do canal, sem contrapartida.

As novas normas surgem após série de decisões liminares envolvendo o canal de Whatsapp Exército de Lula criado por André Janones (Rede-MG).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No domingo, 11, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, suspendeu o canal com a justificativa de que a ferramenta transmitia conteúdos que o TSE havia reconhecido como "inverídicos". Em outro processo, ainda no mesmo dia, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou o restabelecimento do canal e submeteu o caso ao plenário da Corte.

Na terça,13, Nunes Marques derrubou novamente o canal e condicionou sua liberação ao registro na Justiça Eleitoral em até 48 horas. Na quarta, 14, o canal foi restabelecido integralmente.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TURNO Campanhas canais eleições 2026 novas regras TSE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV