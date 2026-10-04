TSE: Eleitores no exterior enviaram 124 mil justificativas até às 7h

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na manhã deste domingo que havia 124 mil justificativas no e-título vindas de eleitores do exterior até às 7h. Apesar de cada seção eleitoral colar na parede o seu resultado do boletim de urna, o TSE informa que só começará a divulgar os resultados eleitorais a partir do fechamento das urnas no Brasil, mesmo que haja fechamento antes em outros países.