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TSE: Eleitores no exterior enviaram 124 mil justificativas até às 7h

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na manhã deste domingo que havia 124 mil justificativas no e-título vindas de eleitores do exterior até às 7h. Apesar de cada seção eleitoral colar na parede o seu resultado do boletim de urna, o TSE informa que só começará a divulgar os resultados eleitorais a partir do fechamento das urnas no Brasil, mesmo que haja fechamento antes em outros países.

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