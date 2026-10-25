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TSE: Eleição segue em andamento apenas onde votação não foi encerrada às 17h

Escrito por Lavínia Kaucz e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou neste domingo, 25, que, conforme decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, a eleição segue em andamento apenas nos locais em que a votação não havia sido encerrada às 17h (de Brasília).

"Neste momento, quase todos os ministros do TSE estão reunidos no gabinete da Presidência e aguardam o término da votação", diz a nota. Não foram informados os nomes dos ministros.

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"O TSE retomará o recebimento dos Boletins de Urna (BUs), totalização dos votos e divulgação dos resultados após as 19h", disse a corte em nota.

A totalização dos votos já havia sido iniciada em algumas seções eleitorais e números preliminares começaram a ser divulgados no site do TSE nos primeiros minutos após as 17h. Às 17h20, a Corte Eleitoral informou que a totalização foi pausada para cumprir a decisão do ministro do Supremo. Até a publicação desta nota, haviam 1.225 seções eleitorais totalizadas no site do TSE, o que corresponde a 0,25% do total.

Às 17h02, Zanin atendeu a um pedido da coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e prorrogou a votação em todo o País até as 19h.

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Parte dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) relatou não ter sido comunicado oficialmente sobre a decisão de Zanin, o que os levou a manter a orientação de fechar as seções às 17h. O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, enviou um ofício aos presidentes dos TREs às 17h49.

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) também havia pedido a extensão, mas apenas em municípios de três Estados (São Paulo, Paraná e Santa Catarina) que foram atingidos por fortes chuvas e alagamentos.

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ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/TSE/AMPLIAÇÃO/HORÁRIO/STF/ZANIN
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