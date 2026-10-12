TSE diz que está apurando transmissão sem som de propaganda de Flávio Bolsonaro na televisão

A assessoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que está apurando as razões para a transmissão sem áudio da propaganda eleitoral do candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro. A peça foi exibida sem som na televisão nesta segunda-feira, 12, no horário do almoço.

O senador do Rio de Janeiro fez uma reclamação nas redes sociais. De acordo com o plano de mídia do TSE, a transmissão das propagandas eleitorais é de responsabilidade de um "pool" de emissoras.

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A reportagem também enviou questionamentos ao "pool", mas não obteve resposta.