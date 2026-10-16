Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

TSE deve confirmar ordem para Meta tratar candidatos com igualdade, mas só daqui para frente

Escrito por Carolina Brígido (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga nesta sexta-feira, 16, se mantém ou não a decisão do ministro Marco Aurélio Bellizze de obrigar a Meta a assegurar isonomia entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, concorrentes à Presidência da República. A empresa também terá a obrigação de corrigir falhas sistêmicas relacionadas ao impulsionamento de publicidade sobre as candidaturas.

O julgamento acontece no plenário virtual e já conta com dois votos nesse sentido: o do relator e o do ministro Floriano de Azevedo Marques. Os outros cinco ministros da Corte devem votar até o fim do dia. A expectativa é que a maioria siga o relator, mesmo com divergências pontuais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A decisão de Bellizze atende a um pedido da coligação de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele instituiu multa diária de R$ 500 mil caso a ordem não seja cumprida. A meta é responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp.

Ainda segundo a decisão, a meta está proibida de limitar o alcance de conteúdos políticos sobre os candidatos e de favorecer qualquer um deles no uso da ferramenta de inteligência artificial Meta AI. Também não poderá veicular anúncios de teor político-eleitoral para o público brasileiro que forem pagos ou geridos por contas estrangeiras.

A decisão, no entanto, não trata de irregularidades eventualmente cometidas pela Meta antes da apresentação da ação. Para haver punições por fatos pretéritos, seria necessária uma nova decisão do relator.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pedido feito ao TSE pela Coligação Brasil Pronto pra Mais acusa a Meta de uma série de condutas que, segundo a campanha, estaria violando a paridade de armas entre os candidatos. A ação cita um vídeo publicado por Lula no Instagram em 7 de outubro que exibia mais curtidas do que visualizações.

A coligação afirma ainda que testes realizados em 13 de outubro com ferramenta de inteligência artificial generativa do WhatsApp, a Meta AI, demonstram que ela se recusa a atender pedidos de geração de imagens relativas a Lula, mas realiza peças de propaganda favoráveis a Flávio.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/CAMPANHAS/TSE/META/DECISÃO/IGUALDADE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV