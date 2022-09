TSE considera boné elemento cultural e permite uso por candidato em foto

Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

O ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu nesta terça-feira, 13, que o candidato a deputado federal Douglas Belchior (PT-SP) pode usar boné em sua foto de urna.

O candidato, conhecido como Negro Belchior, alegou que o boné de aba reta é um elemento oriundo da cultura negra e identifica sua cultura rapper. Portanto, não é um adorno - cujo uso é vetado pela lei eleitoral.

"A assertiva de que a utilização do acessório pelo candidato, que tem origem afrodescendente e é engajado na cultura rapper, está diretamente ligada à sua própria imagem perante o eleitorado, o que, em princípio, pode ser considerado elemento étnico e cultural, que se enquadra no permissivo legal." Banhos também entendeu que o boné não atrapalha a visualização do rosto do candidato, nem seu reconhecimento pelo eleitor.

O ministro julgou recurso às instâncias inferiores, que haviam entendido que o boné é um enfeite e vetado sua utilização.