TSE concede liminar e suspende restrições à campanha de Anthony Garotinho no RJ

O ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), liberou o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) a retomar sua campanha ao governo do Estado, retirando restrições que haviam sido impostas pela Justiça Eleitoral do Rio quanto ao acesso ao fundo eleitoral de campanha e à participação no horário eleitoral.

Segundo o ministro, há "no mínimo controvérsia jurídica relevante" no caso, o que justificaria a suspensão das restrições impostas a Garotinho. Floriano ressaltou que trata-se de um "exame prefacial e sem antecipar nenhum juízo sobre o julgamento do mérito do registro de candidatura".

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"Em outros termos, presente controvérsia jurídica minimamente plausível ao menos nesse juízo prévio, não há falar em candidato sabidamente não elegível nem em situação flagrante que justifique a adoção de tão drásticas medidas de interdição da campanha", justificou, em sua decisão, assinada na noite de sexta-feira, 28.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) suspendeu os repasses do fundo eleitoral à campanha de Garotinho e a sua participação em programas eleitorais de debates. A justificativa é que ele estaria inelegível até 2033. A defesa de Garotinho, por sua vez, alega que o período de inelegibilidade começou a contar em 2018, quando ele foi condenado em segunda instância, e se encerrou em 2026.

Pesquisa Quaest divulgada na última terça-feira, 25, mostrou que o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa pelo governo estadual com 37% dos votos no primeiro turno. O deputado estadual Douglas Ruas (PL) tem 14%. Garotinho é o terceiro colocado, com 7%.