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TSE: às 11h30, 2,614 milhões de eleitores justificaram ausência

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O painel de informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indica que 2,614 milhões de eleitores haviam justificado a ausência até às 11h30. O telão fica no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), na sede da corte em Brasília.

Neste domingo, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2026. A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, para a escolha de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, dois senadores por Estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

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A votação se encerra às 17h (horário de Brasília), desde que não haja eleitores na fila. Em seguida, começa a emissão dos boletins de urna e a divulgação dos resultados da votação.

O comparecimento às urnas é um ponto de atenção para a Justiça Eleitoral. Em 2022, o índice de abstenção foi de 20,95%, o maior desde 1998. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos. Quem não justificar a ausência deverá pagar multa R$ 3,51 por turno.

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