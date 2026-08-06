Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

TSE amplia prazo para Meta preservar dados de perfis investigados em ação do PL

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Meta terá mais três dias para concluir a retenção de informações de dezenas de perfis do Facebook e do Instagram que são alvo de uma investigação eleitoral. A ampliação do prazo foi autorizada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, no âmbito de uma ação apresentada pelo Partido Liberal (PL).

O processo foi aberto após a legenda afirmar ter identificado uma rede de contas utilizada para impulsionar campanhas de ataque contra integrantes do partido, com foco no senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo a petição, os perfis apresentariam comportamento incomum: embora muitos tivessem pouca audiência e existência temporária nas plataformas, teriam investido quantias expressivas em anúncios patrocinados para ampliar o alcance das publicações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para embasar a acusação, o partido reuniu um levantamento que aponta a existência de 51 páginas com características semelhantes. O material atribui a esses perfis mais de 4,6 mil anúncios patrocinados entre março e junho deste ano, responsáveis por aproximadamente 250 milhões de visualizações. A estimativa é de que as campanhas tenham consumido cerca de R$ 3 milhões, além de pagamentos em dólar e pesos colombianos, alcançando um público potencial entre 77 milhões e 137 milhões de brasileiros.

Ao pedir mais tempo ao tribunal, a Meta informou que já iniciou o cumprimento da determinação judicial, mas explicou que o processamento das informações é complexo. Conforme a empresa, o material encaminhado pela Justiça reúne um relatório de 942 páginas e 2.694 endereços eletrônicos, o que demanda um período adicional para que todos os dados sejam inseridos e validados em seus sistemas.

Além de pedir a exclusão dos anúncios questionados, o PL busca identificar quem está por trás das contas investigadas. Para isso, solicita que a plataforma preserve e posteriormente forneça informações como registros de acesso, dados de pagamento e identificação dos administradores dos perfis. A eventual entrega desse conteúdo ao partido, entretanto, ainda será analisada pela relatora do processo, ministra Estela Aranha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ataques eleições 2026 Flávio Bolsonaro meta perfis TSE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV