TSE: 55 auditores do TCU acompanham teste de integridade no Brasil; não há intercorrências

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou, neste domingo, que 421 urnas precisaram ser substituídas neste domingo. Além disso, disse que há 55 auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) para acompanhar o teste de integridade delas por todo o Brasil, sem nenhuma intercorrência desse tipo.

Ao todo, o TSE contabiliza 499.248 urnas de votação e mais 68.912 de urnas de contingência, que ficam de reserva caso as primeiras deem problema. Até às 10h, foram substituídas só 0,07% do total de urnas. Nenhum Estado registrou seções com votação manual até esse momento.

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Já a verificação de integridade é realizada desde 2002 e consiste em uma votação simulada. A novidade deste ano é a realização de parte da auditoria no próprio Tribunal.

Há votos previamente registrados e, posteriormente, comparados com o resultado produzido pela urna. Ao final do dia, é conferido se os votos inseridos são exatamente os mesmos anteriormente depositados na simulação.

No sábado, o TSE realizou a verificação da integridade e da autenticidade dos sistemas responsáveis pela transmissão, pelo recebimento e pela totalização dos resultados. O procedimento confirmou que os programas instalados no Tribunal são os mesmos que foram inspecionados pelas entidades fiscalizadoras, assinados digitalmente e lacrados.

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Até às 10h de hoje, não havia sido registrada nenhum problema de integridade por todo o Brasil.

justificativas

O painel de informações do TSE aponta que 2.076.797 de pessoas tinham justificado seus votos às 9h30 deste domingo. O telão fica no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), na sede da corte em Brasília.

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Neste domingo, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2026. A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, para a escolha de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, dois senadores por Estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

O encerramento ocorre às 17h no horário de Brasília, desde que não haja eleitores aguardando na fila. A partir desse horário, começa a emissão dos boletins de urna e a divulgação dos resultados da votação.

O comparecimento às urnas é um ponto de atenção para a Justiça Eleitoral. Em 2022, o índice de abstenção foi de 20,95%, o maior desde 1998. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos. Quem não justificar a ausência deverá pagar multa R$ 3,51 por turno.