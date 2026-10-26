Trump e Milei não se manifestam sobre a vitória de Lula

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei, ainda não haviam se manifestado publicamente sobre a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até a manhã desta segunda-feira, 26. O silêncio contrasta com as manifestações de líderes estrangeiros que começaram a parabenizar o petista ainda na noite de domingo, 25, após a vitória sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Lula conquistou um quarto mandato presidencial após reverter o resultado do primeiro turno e vencer Flávio Bolsonaro na segunda etapa da disputa. Os primeiros líderes da América Latina a cumprimentá-lo foram os presidentes do Paraguai, Santiago Peña, da Bolívia, Rodrigo Paz, e do Panamá, José Raúl Mulino, todos identificados com a direita.

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Nos Estados Unidos, o Departamento de Estado não respondeu a um pedido de comentário do Estadão, e Trump permaneceu em silêncio sobre o resultado eleitoral. Integrantes do entorno político do republicano, porém, repercutiram manifestações relacionadas à derrota de Flávio Bolsonaro.

Na noite de domingo, Jason Miller, conselheiro de Trump, publicou nas redes sociais uma versão em inglês do discurso feito pelo senador brasileiro após a derrota.

O silêncio de Trump ocorre apesar de Lula ter parabenizado o republicano logo após a projeção de sua vitória na eleição presidencial norte-americana de 2024, mesmo tendo apoiado a candidata democrata derrotada, Kamala Harris.

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Segundo indicações de fontes diplomáticas, não havia expectativa de manifestações públicas tão rápidas por parte de autoridades do governo dos Estados Unidos.

Milei fez campanha por Flávio e acusou Lula antes da eleição

Na Argentina, Javier Milei também não havia comentado publicamente a vitória de Lula até a manhã desta segunda-feira. O presidente argentino, no entanto, participou ativamente do debate eleitoral brasileiro e declarou apoio ao adversário do petista.

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Na terça-feira, 20, cinco dias antes do segundo turno, Milei voltou a atacar Lula nas redes sociais e afirmou esperar que o presidente brasileiro não "roubasse" a eleição. A declaração provocou uma reação do Ministério das Relações Exteriores, que classificou a manifestação como uma "inaceitável tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro".

O presidente argentino fez campanha aberta por Flávio Bolsonaro e chegou a viajar ao Brasil para participar da convenção que lançou a candidatura do senador. Na ocasião, também fez críticas a Lula.