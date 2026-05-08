Trump diz que Lula é 'inteligente' e um 'bom homem' após encontro na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o encontro de três horas que os dois líderes tiveram na Casa Branca nesta quinta-feira, 7. A jornalistas, o republicano definiu a reunião como "ótima" e descreveu o petista como um homem "bom" e "inteligente".

"Tivemos uma reunião ótima com o presidente do Brasil. Tivemos muitas trocas comerciais e vamos aumentá-las. Conversamos sobre tarifas, conversamos sobre... eles gostariam de ter um alívio tarifário, mas tivemos uma reunião muito boa. Ele (Lula) é um bom homem, um cara inteligente", disse Trump.

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O presidente americano já havia dito, mais cedo, em uma postagem na rede Truth Social, que Lula era uma pessoa dinâmica. "Acabei de encerrar minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos diversos assuntos, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião transcorreu muito bem", escreveu logo após o encontro.

Lula e Trump se encontraram nesta quinta-feira (7) na Casa Branca, em uma reunião que durou cerca de três horas. A conversa entre os dois líderes passou por uma série de assuntos, como tarifaço, crime organizado, terras raras e as relações dos Estados Unidos com países da América Latina.

"Eu saio daqui com a ideia de que nós demos um passo importante na consolidação da relação democrática histórica que o Brasil tem com os EUA", afirmou Lula após a reunião.

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Apesar de nenhum acordo ter sido fechado, Lula afirmou que conseguiu uma prorrogação de 30 dias sobre o tarifaço que os EUA querem aplicar ao Brasil. Nesse período, representantes dos dois países devem se reunir para negociar.

"Tem uma divergência entre nós que ficou explícita na reunião. Propus 30 dias para que os companheiros possam criar uma solução", disse Lula, que afirmou estar "positivo" em relação ao tema.

Os EUA haviam imposto 50% de tarifas contra o Brasil - 10% aplicados a todos e 40% adicionais apenas ao Brasil. Os 40% caíram após decisão da Suprema Corte, mas podem retornar caso o país decida reimpor as sobretaxas a partir de julho. Neste encontro, o Brasil conseguiu um respiro de um mês para negociar.

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O encontro foi marcado também pela cordialidade. Desde o início, ambos os presidentes apresentaram uma postura diplomática. Trump recebeu Lula em um tapete vermelho e apertou a mão do brasileiro assim que se encontraram.

Ao final, o petista brincou, em tom amistoso, ao dizer que o republicano não poderia impor dificuldades no setor de imigração aos jogadores da Seleção Brasileira que embarcarão para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo.

"Eu falei para ele: espero que você não venha anular o visto dos jogadores brasileiros. Por favor, não faça isso, porque a gente vai vir aqui para ganhar a Copa do Mundo", disse Lula, que ainda brincou ao afirmar que tinha feito o presidente dos EUA sorrir: "O presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia".