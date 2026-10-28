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Trump diz que aprovou a concessão de visto nos EUA para Flávio Bolsonaro

Escrito por João Paulo Nucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na madrugada desta quarta-feira, 28, que aprovou a concessão de visto para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que está a caminho do país com a mulher e duas filhas. "Não sei onde ele está. Ouvi dizer que ele está na Argentina. Mas eu certamente aprovaria o ingresso de Flávio no país com a família", afirmou.

Ao desembarcar na Base Aérea de Maryland, após participar de um comício no Texas, Trump disse ainda que a eleição presidencial no Brasil foi "muito estranha", mas ressaltou que não se envolveu no pleito. "A maneira como eles chegaram ao resultado foi terrível", disse o líder americano. "Mas eu não estava envolvido. É o Brasil, um outro país."

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Trump disse que conhece Flávio "um pouco" e que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem afirmou conhecer "muito bem", foi "tratado muito mal". Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, em Brasília, após ter sido condenado a mais de 27 anos de detenção por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

No fim da noite da terça-feira, Flávio e a família cruzaram a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) à cidade argentina de Puerto Iguazú, de onde embarcaram em um jato privado rumo a Guayaquil, no Equador. As informações foram reveladas na madrugada desta quarta pelo órgão de migração argentino.

O site argentino Infobae informou que o destino final do avião é os Estados Unidos e que haverá apenas uma parada para reabastecimento em Guayaquil. A rota da aeronave evita sobrevoar o território brasileiro. A família está a bordo de um jato Gulfstream G400 de prefixo LV-JQW, ainda de acordo com o Infobae.

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Flávio Bolsonaro deixou o Brasil após ter descumprido a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para entregar os passaportes. O senador é investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, em um inquérito que também mira o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio.

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FLÁVIO BOLSONARO/FUGA/EUA/TRUMP/VISTO
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