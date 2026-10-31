Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Trump diz não ter plano de reunião, mas diz que Flávio pode ficar nos EUA pelo tempo que quiser

Escrito por Juliana Machado (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite deste sábado, 31, que não tem planos de se reunir com o senador e candidato derrotado nas eleições presidenciais brasileiras, Flávio Bolsonaro (PL). Ressaltou, porém, que o senador pode permanecer no país "pelo tempo que quiser".

"Não tenho planos de me reunir com ele, mas ele foi tratado de forma mesquinha", disse o republicano durante a festa anual de Halloween realizada no clube privado Mar-a-Lago, na Flórida. "A eleição foi uma desgraça, na minha opinião. Ele pode ficar aqui pelo tempo que quiser."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mais cedo neste sábado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA não facilitaram a fuga de Flávio, alegando que ele já tinha um visto garantido e que Trump tomou a decisão de permitir que ele entrasse no país.

Ele também disse que Trump havia deixado claro que, se Flávio chegasse a uma alfândega nos EUA, "receberia um 'parole' autorização temporária por razões humanitárias" para permanecer no país.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FLÁVIO BOLSONARO/FUGA/EUA/TRUMP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV