Tribunal que juiz acusa de corrupção gastou R$ 38 milhões com 179 Corollas para desembargadores

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais gastou R$ 38,4 milhões para colocar à disposição de seus desembargadores uma frota de 179 modelos do Corolla Cross XRX Hybrid 2026, versão topo de linha eletrificada do SUV. A aquisição é alvo de acusações do juiz Milton Lívio Lemos Salles, afastado cautelarmente da Corte após fumar e beber vinho em uma audiência virtual. Ele afirmou haver corrupção no tribunal mineiro.

A Corte rechaça as acusações de Salles e informou que "a renovação da frota foi fundamentada em estudos técnicos que consideraram o desgaste e a antiguidade dos veículos utilizados há mais de cinco anos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sobre as alegações do juiz, o tribunal afirmou que as falas são "genéricas e dissociadas de elementos mínimos de provas".

A aquisição dos veículos foi citada pelo juiz Milton Salles em um vídeo gravado por ele após ser flagrado entornando uma garrafa de vinho e acendendo um cigarro com um maçarico durante uma audiência virtual do 4.º Núcleo de Justiça 4.0 (Cível Família), na segunda, 10.

No vídeo, publicado na terça-feira, 11, o juiz diz ser alvo de difamação, sugere irregularidades na compra dos veículos, acusa de corrupção quatro colegas - citando os nomes - e afirma que a aquisição de 179 modelos híbridos Corolla "é uma vergonha".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estudo técnico do tribunal que embasou a compra dos veículos apontou que a aquisição de R$ 38,4 milhões atende "às constantes necessidades de deslocamentos dos desembargadores em suas atividades diárias, proporcionando melhores condições de transporte, conforto e segurança, possibilitando uma melhor prestação jurisdicional".

O uso é restrito ao desempenho da função pública e é proibido aos fins de semana, feriados e para fins particulares.

Cada veículo custou R$ 215 mil aos cofres do tribunal. O setor de Gerência de Contratos e Convênios da Corte argumenta que o "valor unitário de referência estabelecido pelo TJMG foi de R$ 229.427,33, portanto, inferior ao valor de referência definido no edital".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2026 é a versão topo de linha eletrificada do SUV da marca. Ele combina um motor 1.8 flex a combustão com motores elétricos (122 cv combinados), teto solar, painel digital de 12,3" e o pacote de segurança Toyota Safety Sense.

"A decisão da alteração do modelo/categoria do veículo foi fundamentada na tendência atual do mercado automotivo, que aponta para o crescimento da popularidade dos modelos SUVs em relação aos sedans. Esse crescimento é impulsionado por diversos fatores como percepção de segurança, espaço interno e recursos tecnológicos", diz o documento de 15 páginas.

O tribunal mineiro alega que "a escolha por veículos híbridos-flex foi precedida de análise técnica, considerando diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a redução das emissões de carbono até 2030 e as características operacionais da Corte, que incluem deslocamentos frequentes entre comarcas do Estado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todos os 148 desembargadores da Corte têm um Corolla Cross XRX Hybrid 2026 exclusivo para seus deslocamentos. A aquisição dos carros, assim como ocorre nos tribunais de todo o País, segue as regras estabelecidas pela Resolução 83 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No caso do Tribunal mineiro, os carros são classificados como "veículos automotores de representação e institucionais": os de representação são destinados exclusivamente ao presidente e ao corregedor, enquanto os institucionais são utilizados pelos desembargadores.