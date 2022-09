Tribunal Eleitoral do Rio barra candidatura do 'faraó dos bitcoins'

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) barrou nesta segunda-feira, 12, a candidatura de Glaidson Acácio dos Santos (DC), o 'faraó dos bitcoins', a deputado federal. Ele está preso preventivamente sob suspeita de comandar um esquema de pirâmide com criptomoedas.

continua após publicidade .

Os desembargadores decidiram que Glaidson deveria ficar inelegível por constar como sócio em empresas denunciadas por crimes contra o sistema financeiro nacional. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O caso veio a público em agosto do ano passado na Operação Kryptos. A Polícia Federal (PF) revelou um esquema bilionário de transações fraudulentas no mercado de criptomoedas iniciado em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e atribuído a Glaidson.

continua após publicidade .

O desembargador Luiz Paulo Araujo, relator do processo, disse que a análise dos pedidos de candidatura pela Justiça Eleitoral deve considerar a "vida pregressa do candidatos".

"O legislador ordinário não apenas prestigiou a vontade popular soberana, ele também deu concretude aos cânones constitucionais da moralidade e da ética", defendeu.

O entendimento do TRE-RJ confirma o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral, que pediu a cassação do registro.