Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

TRE-SP: Todas Zonas Eleitorais do Estado foram 'cientificadas' sobre decisão de Zanin

Escrito por Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informou, por meio de nota, que todas as Zonas Eleitorais do Estado foram "cientificadas" a respeito da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prorrogação do horário de votação até as 19h em todo o território nacional.

No comunicado, o desembargador José Antonio Encinas Manfré, presidente do TRE-SP, afirma ainda que a determinação de Zanin está sendo cumprida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quanto às seções eleitorais que já encerraram os trabalhos de votação, o tribunal diz "que todos os respectivos votos registrados serão regular e integralmente computados e totalizados, sem prejuízo".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/AMPLIAÇÃO/HORÁRIO/URNAS/CIENTIFICADAS/ZANIN
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV