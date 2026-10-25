TRE-SP: Todas Zonas Eleitorais do Estado foram 'cientificadas' sobre decisão de Zanin

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informou, por meio de nota, que todas as Zonas Eleitorais do Estado foram "cientificadas" a respeito da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prorrogação do horário de votação até as 19h em todo o território nacional.

No comunicado, o desembargador José Antonio Encinas Manfré, presidente do TRE-SP, afirma ainda que a determinação de Zanin está sendo cumprida.

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Quanto às seções eleitorais que já encerraram os trabalhos de votação, o tribunal diz "que todos os respectivos votos registrados serão regular e integralmente computados e totalizados, sem prejuízo".