TRE-RJ: Douglas Ruas (PL) teve 50,88% dos votos e é eleito governador do RJ

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou a eleição de Douglas Ruas (PL) no primeiro turno, com 50,88% dos votos válidos, após retotalizar os votos ao governo do estado. O resultado foi obtido após a exclusão dos 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), anulados por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A retotalização não altera os votos registrados nas urnas, mas recalcula os porcentuais com a exclusão dos votos anulados. Ruas obteve inicialmente 49,27% dos votos válidos, enquanto Paes recebeu 42,76%.

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Segundo o presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, o resultado passará por etapas formais de análise antes da proclamação definitiva, prevista para 15 de outubro, às 15 horas.