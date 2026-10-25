TRE do Paraná aguarda comunicação do TSE sobre adiamento do encerramento da votação

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) informou, em nota, que aguarda a comunicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com relação ao adiamento do encerramento da votação. "Eleitores que se encontram na fila estão sendo atendidos. As seções já encerradas estão sendo transmitidas. A totalização, no entanto, foi suspensa pelo TSE", disse o TRE em nota à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou horário de votação no segundo turno das eleições até as 19h em todo o País. Zanin é relator da ação da coligação do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para prorrogar em duas horas o horário de votação em todo o País devido a problemas no deslocamento de eleitores até o local de votação. A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) também havia pedido a extensão, mas apenas em municípios de três Estados (São Paulo, Paraná e Santa Catarina) que foram atingidos por fortes chuvas e alagamentos.