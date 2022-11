Transição: Alckmin anuncia Neca Setubal na Educação e Edinho Silva no Esporte

Matheus de Souza (via Agência Estado)

Coordenador da equipe de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) apresentou, nesta segunda-feira (14), os nomes que vão compor grupos de trabalho da Educação, Esportes e Juventude no gabinete de transição do novo governo. Entre outros, Maria Teresa Setubal, presidente do conselho consultivo da Fundação Tide Setubal, e o ex-ministro Henrique Paim foram escolhidos para Educação.

Edinho Silva (PT), que coordenou a campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi escolhido para o GT de esportes, junto com outros políticos e ex-atletas como as ex-jogadoras de vôlei Ana Mozer e Isabel Salgado, além do ex-jogador de futebol Raí. No GT de Juventude, foram escolhidos Bruna Chavez Belaz, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), e Kelly dos Santos Araújo, secretária-geral da Juventude do PT.

Confira a lista completa de nomes indicados para os Grupos:

GT de Educação

- Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito À Educação

- Alexandre Schneider, ex-secretário municipal de Educação de São Paulo

- Binho Marques, ex-governador do Acre

- Cláudio Alex, presidente do Conif e reitor do IFPA

- Heleno Araújo, presidente da confederação nacional dos trabalhadores em educação (CNTE-PE)

- Henrique Paim, ex-ministro da Educação

- Macaé Evaristo, ex-secretária municipal de Belo Horizonte, deputada estadual eleita por MG

- Maria Alice "Neca" Setúbal, presidente do conselho consultivo da Fundação Tide Setubal

- Paulo Gabriel, ex-reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano

- Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação

- Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Andifes

- Rosa Neide, ex-secretária estadual da Educação do Mato Grosso e deputada federal

- Teresa Leitão, ex-deputada estadual, senadora eleita (PT-PE)

- Veveu Arruda, ex-prefeito de Sobral (CE)

GT de Esportes

- Ana Moser, medalhista olímpica de vôlei

- Edinho Silva, prefeito de Araraquara

- Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei

- José Luis Ferrarezi, ex-vereador de São Bernardo do Campo

- Marta Sobral, ex-jogadora de basquete

- Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro

- Nádia Campeão, ex-vice-prefeita de São Paulo

- Raí, ex-jogador da Seleção Brasileira

- Verônica Silva Hipólito, atleta paraolímpica

GT da Juventude

- Bruna Chaves, presidente da UNE

- Gabriel Medeiros de Miranda, subsecretário de Juventude do Rio Grande do Norte

- Gilberlandio Miranda Santana, presidente da União dos Estudantes Socialistas do Espírito Santo

- Kelly dos Santos Araújo, secretária-geral da juventude do PT

- Marcos Barão, membro da juventude do MDB

- Nádia Beatriz Garcia, secretária nacional de juventude do PT

- Nilson Florentino Jr, secretário nacional adjunto da juventude do PT

- Thiago Augusto Morbac, presidente nacional da União da Juventude Socialista

- Sabrina Santos, membro da União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis (UNAS)