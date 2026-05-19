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Trailer de 'Dark Horse' exibido em reunião tem facada como conluio do sistema contra Bolsonaro

Escrito por Guilherme Caetano (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 15:44:00 Editado em 19.05.2026, 15:53:41
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, exibiu um trecho do filme "Dark Horse"("azarão", em inglês), que retrata a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, numa reunião com parlamentares do partido na manhã desta terça-feira, 19.

O trailer de 2 minutos e 28 segundos mostra a facada dada por Adélio Bispo em Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018, como um conluio do sistema para que ele não chegasse à Presidência.

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O trecho mostra uma cena que Adélio está cercado de pessoas que o orientam a usar uma faca em vez de um revólver no atentado. Investigações da Polícia Federal, no entanto, concluíram que o autor do atentado agiu sozinho no crime, e até hoje não surgiram indícios de que teria havido cúmplices.

"Se você disparar uma arma, vai chamar a atenção. Você precisa agir em silêncio", diz uma voz a Adélio, que manipula uma faca.

Na semana passada, o site Intercept Brasil revelou mensagens por escrito e áudio entre Flávio e o dono do Banco Master. Nos diálogos, o senador pede dinheiro a Vorcaro para ajudar bancar a produção do filme sobre a vida do pai.

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Segundo o site, teria havido uma negociação para que Vorcaro ajudasse com uma contribuição equivalente a US$ 24 milhões e que já teriam sido feitos pagamentos até 2025 no valor de US$ 10 milhões. O Estadão confirmou que esses valores estão referidos nos documentos contidos na investigação do caso Master.

A extração integral desse conteúdo foi compartilhada com a defesa de Vorcaro em fevereiro, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Até o momento, a PF não realizou nenhuma diligência ou abriu investigação para apurar esses fatos específicos envolvendo Flávio.

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BOLSONARO/DARK HORSE/TRAILER/REUNIÃO/PARLAMENTARES
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