'Traição', reclama Zema, após ex-secretário deixar chapa ao Senado para disputar governo de MG

Romeu Zema (Novo) classificou como "traição" a escolha do ex-secretário Marcelo Aro de concorrer à cadeira do Palácio Tiradentes, sede do governo de Minas Gerais.

Durante encontro, mais cedo, Aro comunicou ao governador Mateus Simões (PSD), aliado de Zema, a decisão de deixar a vaga na chapa ao Senado para disputar o governo de Minas. O movimento do ex-secretário selou o rompimento com o grupo político encabeçado pelo ex-governador, que se lança neste ano à corrida pela Presidência da República.

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O ex-governador mineiro deu a declaração em vídeo, gravado e veiculado pela campanha do candidato do Novo nesta quinta-feira, 30. "Essa traição do Aro é um dos problemas da política brasileira. O que ele fez em Brasília abre as portas para os políticos vendidos voltarem a destruir Minas."

Até o anúncio recente do ex-secretário, a expectativa era de que Aro compusesse uma das vagas ao Senado na chapa de Simões, candidato à reeleição em Minas no pleito deste ano. No entanto, Aro demonstrou insatisfação com a chegada do senador Carlos Viana (PSD) à chapa governista.

Segundo a última pesquisa Genial/Quaest, Mateus Simões tem 6% das intenções de votos e aparece em quarto lugar ? atrás de Cleitinho Azevedo (Republicanos), com 35%; Alexandre Kalil (PDT), com 12%; e Patrus Ananias (PT), com 10%.

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Em meio a indefinição, Cleitinho insistiu que será candidato ao governo de Minas, contrariando nota publicada pelo Republicanos, na última quarta-feira, 29.