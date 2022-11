Torcida do Atlético-MG discute com bolsonaristas e rompe bloqueios

Da Redação

Integrantes da torcida organizada do Atlético-MG, a "Galoucura", discutiram com apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e furaram os bloqueios da BR-381, conhecida como Rodovia Fernão Dias no trecho do Sul de Minas Gerais.

Um dos bloqueios furados pelos torcedores foi no município de Campanha, em MG. Anteriormente, eles já haviam passado por outro bloqueio de protesto em Três Corações. O grupo segue viagem para São Paulo, onde às 21h30, o Atlético-MG enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver os torcedores do Atlético Mineiro discutindo com os bolsonaristas e retirando diversos pneus da rodovia. Aos gritos de "Vamos, vamos meu Galo", os torcedores aparecem andando na rodovia em direção na frente do ônibus que leva a torcida.

Segundo as últimas informações da Arteris, concessionária da Fernão Dias, o Sul de Minas tem, na tarde desta terça-feira (01), pelo menos dois pontos de bloqueio no sentido a São Paulo no trecho da rodovia que passa pelo Sul de Minas. Os dois já foram rompidos pelos torcedores.

Assista:

🚨AGORA: Torcedores do Atlético-MG acabam com bloqueios de bolsonaristas a caminho de SP. pic.twitter.com/qWTpKZ5x39 — CHOQUEI (@choquei) November 1, 2022





Fonte: Informações do g1.

