Toledo troca MDB pelo PL para coordenar campanha no Vale do Ivaí.Ex-prefeito de Cambira deixou a Secretaria de Indústria e Comércio de Apucarana para atuar n... TNOnline TV







O ex-prefeito de Cambira (PR), Emerson Toledo, anunciou sua desfiliação do MDB para ingressar no Partido Liberal (PL). Em entrevista ao TNOnline, Toledo confirmou que deixou o comando da Secretaria de Indústria e Comércio de Apucarana para assumir a coordenação regional da campanha do PL no Vale do Ivaí visando às eleições.

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Com um longo histórico atrelado ao MDB, sigla pela qual foi eleito prefeito duas vezes em Cambira e na qual ocupava uma cadeira no diretório estadual, Toledo garantiu que a transição partidária foi dialogada e transparente. Ele explicou que tratou do assunto diretamente com a liderança do partido no estado antes de aceitar o novo desafio.

"Já foi conversado junto com o deputado federal Sérgio Souza, que ele é o presidente do partido. Falei desse meu convite que eu já tive, já falei com ele em torno de uns 20 dias atrás sobre essa minha saída, né, para que agora eu possa filiar agora no PL", relatou o ex-secretário.

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Ex-prefeito de Cambira (PR), Emerson Toledo - Foto: Adry Freitas Ex-prefeito de Cambira (PR), Emerson Toledo - Foto: Adry Freitas

A filiação oficial ao Partido Liberal está marcada para ocorrer durante o encontro político que reunirá as principais frentes da legenda na região marcado para 11 de julho, em Apucarana. "Um grande projeto regional trazendo nosso pré-candidato ao governo do estado, Sérgio Moro, o nosso pré-candidato a senado Felipe Barros, o Deltan Dallagnol também como pré-candidato ao senado", antecipou.

Na nova casa partidária, Toledo assume a articulação da campanha de 2026 no Vale do Ivaí, integrando o corpo de 19 coordenadores mapeados pela sigla no Paraná. Recém-chegado de uma reunião de alinhamento em Curitiba, ele destacou que sua função primária será conectar os projetos do partido às demandas reais do interior. "O principal é escutar a demanda das lideranças e a população nas suas cidades. Esse é o trabalho que eu vou fazer", explicou.

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Toledo pontuou que sua vivência como ex-gestor de um município de pequeno porte e líder da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) lhe garante a bagagem necessária para atuar nesse elo. Entre as prioridades já levadas ao plano de governo estadual do PL, ele citou demandas de infraestrutura cruciais para a região, como a busca por duplicações rodoviárias ligando cidades como Jandaia do Sul e Bom Sucesso, além do fomento de Apucarana como um grande centro estratégico de distribuição de cargas.

BALANÇO

Toledo integrava o primeiro escalão de Apucarana desde o início da atual gestão. Inicialmente, ele assumiu a Secretaria de Assuntos Estratégicos (atual Secretaria de Governo e Relações Institucionais) e, posteriormente, passou a acumular a pasta de Indústria e Comércio. Ele destacou os avanços obtidos no setor produtivo, incluindo a atração de investimentos e convênios que somaram cerca de R$ 200 milhões sob o intermédio da gestão.

Apesar do saldo positivo, sua saída já estava sendo alinhada nos bastidores junto ao Executivo de forma consensual. "Tenho muito orgulho de ter participado da gestão e agradeço muito Rodolfo e a todos que me acolheram aqui em Apucarana", afirmou Toledo.

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