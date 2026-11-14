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Toffoli vota pela preservação de mensagens sobre a Lava Jato obtidas por hackers

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, votou para a determinação definitiva da preservação do material probatório apreendido na operação Spoofing. O magistrado é relator do caso na Corte e o voto foi registrado no plenário virtual nesta sexta-feira, 13. Deflagrada pela Polícia Federal em 23 de julho de 2019, a operação investigou um grupo de hackers que invadiu o telefone de autoridades envolvidas com a Lava Jato, entre eles Sérgio Moro e Deltan Dallagnol.

O voto de Toffoli apenas inicia o julgamento no plenário virtual. Os demais ministros da corte ainda recisam anexar seus votos até o dia 23.

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Toffoli afirmou em seu voto que, mesmo que as mensagens trocadas entre o Moro e procuradores da Operação Lava Jato tenham sido obtidas de forma criminosa, o que impede que sejam utilizadas para incriminar as autoridades, a doutrina e a jurisprudência do STF autorizam o uso de provas ilícitas em favor da defesa dos incriminados. "Nada obsta sua utilização pro reo, como meio de defesa, por investigados e réus no âmbito daquele juízo", afirma.

"Nesse contexto, a inutilização do material apreendido na operação Spoofing também importaria em violação do princípio da ampla defesa, previsto no ..., na medida em que privaria réus e investigados no âmbito da operação Lava a Jato do direito de utilizá-lo em seu favor, ainda que consistisse em prova ilicitamente obtida", argumentou o ministro.

O relator também defendeu que a condenação dos agentes que cometeram os crimes cibernéticos, "pressupõe a preservação do material apreendido a título de corpo de delito, compreendido como o conjunto dos elementos sensíveis que demonstram a materialidade do crime".

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As mensagens obtidas pelos hackers apresentavam mensagens de quando Sérgio Moro era o juiz responsável pela Lava-Jato. A operação, porém, aconteceu quando ele ministro da justiça de Jair Bolsonaro. Dallagnol era e procurador da República e coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná.

Em julho de 2019, pouco depois dos vazamentos, o então ministro da Justiça teria afirmado a autoridades (como o presidente do Superior Tribunal de Justiça) que as mensagens apreendidas com os suspeitos seriam descartadas.

Em seguida, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo uma liminar para que Sérgio Moro fosse impedido de destruir as provas colhidas com os hackers. O partido argumentou que além de violar o devido processo legal, o ato também configura abuso de poder e ofensa à separação entre os poderes.

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No voto, Toffoli afirma que, se Moro determinasse a destruição das provas, a "determinação do Ministro da Justiça e Segurança Pública traduziria indevida intromissão no funcionamento do Poder Judiciário". Dessa forma, seria violado o princípio dos três poderes, já que a decisão de eliminar os materiais cabe ao judiciário.

STF já havia referendado uma liminar deferida pelo ministro Luiz Fux para impedir a destruição de provas em junho de 2023. Toffoli argumentou no voto que o cumprimento da medida liminar tinha caráter provisório, e exigia confirmação definitiva, rejeitando a tese da Advocacia-Geral da União (AGU) de que o julgamento teria perdido o objeto.

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LAVA JATO/STF/OPERAÇÃO SPOOFING/MENSAGENS/PRESERVAÇÃO
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