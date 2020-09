Toffoli é internado com pneumonite em hospital de Brasília - TNOnline

Continua após publicidade

Ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) passou mal em casa e foi atendido com internamento no Hospital DFStar, de Brasília neste domingo. Ele foi diagnosticado com pneumonite alérgica.

Segundo as informações do site Congresso em Foco, Toffoli testou negativo para Covid-19 e passa bem. A respeito da situação envolvendo o chefe do STF, a assessoria disse que o ministro não terá licença e estará despachando de maneira normal, na segunda-feira (09).

Dias Toffoli esteve internado em maio para uma cirurgia de urgência após desenvolver quadro respiratório agudo de pneumonia, no mês de maio. Agora mais uma vez novo teste, registra negativo para coronavírus.

Com Congresso em Foco