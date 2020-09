Toffoli é internado com pneumonite alérgica, mas testou negativo para covid-19 - TNOnline

Continua após publicidade

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, foi internado neste domingo (9) no Hospital DFStar, em Brasília, informou a assessoria de comunicação da Corte. Toffoli foi diagnosticado com pneumonite alérgica, mas passa bem e deve seguir trabalhando, sem ficar de licença médica, de acordo com o STF.

O ministro também fez um novo teste para covid-19, que deu resultado negativo. No mês passado, Toffoli foi internado em um hospital de São Paulo após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Marília, no interior do Estado. Naquela ocasião, o ministro fez um exame de raio-X após bater a cabeça e sofrer um pequeno corte.

No último sábado (8), Toffoli decretou luto oficial de três dias na Corte em homenagem aos mais de 100 mil mortos pela covid-19 no Brasil.

Com o luto oficial, o Supremo não vai realizar "celebrações, comemorações ou festividades", de acordo com a decisão de Toffoli. O presidente do STF divulgou uma mensagem de solidariedade às famílias daqueles que perderam a vida por causa do novo coronavírus.

"Os reflexos e as dores oriundas da pandemia são inúmeros e imensuráveis. Mas a maior de todas as dores é, sem dúvida, a perda de alguém que amamos. Isso é algo que jamais pode ser restituído ou compensado", afirmou Toffoli na mensagem.

Toffoli deixa o comando do STF no dia 10 de setembro, quando será sucedido pelo ministro Luiz Fux.