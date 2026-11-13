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Toffoli dá 3 dias para chapa de Lula explicar indícios de irregularidades em contas

Escrito por Gustavo Côrtes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), abriu prazo de três dias para a chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresente explicações sobre possíveis inconsistências nas contas da campanha.

No despacho, publicado nesta sexta-feira, 13, ele cita questões como "indícios de subcontratação", "passagens aéreas com aparente incompatibilidade de datas, horários ou itinerários" e também suposto uso de veículos oficiais para locomoção para compromissos da eleição, o que demandaria compensação ao erário.

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Também menciona gastos em impulsionamento da propaganda em plataformas digitais, o que foi considerado irregular em decisão do também ministro do TSE André Mendonça. Há ainda outros pontos a serem esclarecidos, como a capacidade operacional de fornecedores e a comprovação de vínculo da emissão de passagens aéreas com a campanha.

As demandas foram feitas a partir de análise técnica da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa).

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