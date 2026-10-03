Toffoli autoriza propaganda extra de Elmano na véspera da votação no CE; Ciro contesta

A campanha do governador do Ceará e candidato à reeleição, Elmano de Freitas (PT), tem autorização para veicular propaganda adicional no rádio e na televisão neste sábado, 3, véspera do primeiro turno. A medida busca compensar tempo que deixou de ser exibido durante o horário eleitoral gratuito e é contestada pela campanha do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), que informou ter recorrido.

A compensação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, com execução prevista para sexta-feira, 2, e sábado, após o encerramento do período regular de propaganda. A reposição, após decisão de quinta-feira, 1º, corresponde ao acréscimo não veiculado entre 24 de setembro e 1º de outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Toffoli havia determinado, em 24 de setembro, o acréscimo de 30 segundos a cada veiculação da propaganda da coligação de Elmano, após reverter decisões da Justiça Eleitoral cearense que concederam direitos de resposta a Ciro por peças que o associavam à família Bolsonaro.

A campanha petista alegou que as emissoras não cumpriram o acréscimo. As empresas apontaram falta de parâmetros claros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Toffoli rejeitou a justificativa e determinou a compensação nas 48 horas anteriores à votação, sob pena de multa de R$ 100 mil por emissora que descumprir a ordem.

A campanha de Ciro questiona a veiculação fora do período regular de propaganda e aponta "tentativa de golpe judicial" às vésperas de votação do primeiro turno.